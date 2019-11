Bende gespecialiseerd in diefstal uit rijdende vrachtwagens opgerold kv

14 november 2019

17u22

Bron: Belga 0 Een tienkoppige bende die gespecialiseerd was in het stelen van ladingen uit vrachtwagens terwijl die aan kruissnelheid op de snelweg reden, is in het Franse departement Loiret ontmanteld. Dat meldt de gendarmerie vandaag.

De dieven die afkomstig zijn uit Roemenië, worden ervan verdacht in totaal 21 nachtelijke overvallen gepleegd te hebben in vijf Franse regio's. Ze maakten cosmetica, tabak en multimediaproducten buit, goed voor een geschatte waarde van meer dan 3,5 miljoen euro. Er werd een onderzoek gestart en de op 6 november opgepakte bende werd in beschuldiging gesteld en opgesloten.

De eerste overval werd tijdens de lente van 2018 vastgesteld door het Centrale Bureau tegen Rondtrekkende Criminaliteit (OCLDI). Toen achtervolgden de misdadigers een vrachtwagen vanaf een opslagplaats tot op de snelweg. Eenmaal de vrachtwagen op kruissnelheid kwam, positioneerden de dieven een van hun voertuigen zo dicht mogelijk achter de achterdeuren van de vrachtwagen, aldus de politie.



Vervolgens klom een van hen op de motorkap om de deuren van de vrachtwagen open te breken en in de aanhangwagen te kruipen. De dozen met de vracht werden uit de vrachtwagen geworpen en opgevangen door een voertuig dat er speciaal voor ontworpen was. De vrachtwagenchauffeur was er zich in principe niet bewust van.

De operatie om de bende te onderscheppen mobiliseerde meer dan 80 militairen. Zij konden 420.000 euro aan gestolen goederen terugvinden en namen vijf voertuigen in beslag.