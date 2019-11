Bende die vanuit ons land cocaïne leverde in tientallen Italiaanse steden opgerold HR

05 november 2019

22u26

Bron: La Republica, Cronaca Milano, BresciaToday 28 Drugs De Italiaanse politie heeft een bende opgerold die vanuit België cocaïne leverde in tientallen steden in Noord-Italië. Hun modus operandi was steeds dezelfde. Een koppel vijftigers reed maandelijks met de auto op en af. In een verborgen ruimte onder de zetel verstopten ze tien kilo cocaïne. Die ruimte kon alleen open via een knop, verstopt onder de dakbekleding.

In totaal kon de politie achttien bendeleden in de boeien slaan, allemaal Albanezen en Italianen. Volgens verschillende Italiaanse media importeerden ze maandelijks tien kilo cocaïne. Aan het hoofd van de bende stond twee Albanese broers van 25 en 27 jaar uit Fiesole, nabij Firenze. Zij coördineerden de drugstrafiek.

Om de drugs in België en Nederland op te halen, schakelden de broers een koppel vijftigers in. Die man en vrouw (55 en 51 jaar) uit Toscane zagen er mogelijk minder verdacht uit.

Koppeltje betrapt op parking

Het onderzoek startte met een inbeslagname afgelopen juni. Toen werd een Albanees koppeltje in de buurt van de stad Brescia op een parking betrapt met een halve kilo cocaïne. In amper twee maanden slaagde de politie erin het volledige netwerk in kaart te brengen.

Afgelopen weekend werd het koppel vijftigers op heterdaad betrapt. In hun Nissan Qashqai vond de politie 10 kilo cocaïne, verstopt in een verborgen ruimte onder een zetel. Die kon alleen open door een knop, die onder de dakbekleding verstopt zat. De oudste van de twee Albanese broers volgde in een tweede auto.

2,5 miljoen euro

De broers hadden een groot netwerk uitgebouwd. Vanuit hun logistiek centrum in de buurt van Firenze verdeelden ze de drugs. Die gingen naar tientallen steden in Noord- en Midden-Italië: Venetië, Bolzano, Bergamo, Ferrara, Monza-Brianza, Alessandria, Varese en vele andere plaatsen.

In totaal werd 11 kilo cocaïne in beslag genomen, 1 kilo marihuana en ongeveer 50.000 euro. Tijdens het onderzoek volgde de carabinieri nog de verkoop en trafiek van nog eens 20 kilo cocaïne, voor een totale waarde van 2,5 miljoen euro.

Of en in hoeverre het onderzoek zich uitspreidde tot in ons land, en of hier ook aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk.