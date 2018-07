Benalla zegt "geen enkele slag" te hebben uitgedeeld

lva

28 juli 2018

03u08

Bron: Belga

Alexandre Benalla, de in opspraak gekomen gewezen veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron, ontkent dat hij tijdens de 1 mei-manifestatie in Parijs betogers heeft geslagen. In een interview met de tv-zender TF1 zegt hij vrijdagavond dat er "geen slag werd uitgedeeld".