Benalla, ex-veiligheidsmedewerker van Macron, ontkent gelogen te hebben: “Maar ik heb wel fouten gemaakt” TVC

21 januari 2019

17u59

Bron: Belga 0 Alexandre Benalla heeft voor de onderzoekscommissie van de Senaat ontkend dat hij op 19 september tijdens zijn eerste hoorzitting had gelogen en dat zijn diplomatieke paspoorten op het Elysee lagen, maar erkende tegelijkertijd "fouten" te hebben gemaakt.

De voormalige veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron moet zich voor de Senaat verantwoorden, nadat justitie vorige week een onderzoek had ingesteld naar hem omdat hij na zijn ontslag in juli 2018 nog had gebruikgemaakt van zijn diplomatieke paspoorten en die niet had ingediend.

"Ik bevestig plechtig dat ik op 19 september niet tegen jullie heb gelogen toen ik vertelde dat mijn paspoorten op het Elysee waren, en nogmaals, ik vertrouw er op dat justitie een aantal waarheden over leugens, geruchten en onwaarheden die hier en daar tot stand zijn gekomen, naar voren brengt", zei Benalla.

Benalla, die na zijn ontslag verschillende zakenreizen heeft ondernomen meer bepaald naar Afrika, beweert dat hij de paspoorten in augustus 2018 heeft teruggestuurd "op verzoek van het presidentschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken". Hij verklaarde dat de paspoorten "begin oktober 2018 weer aan hem waren teruggegeven (...) met een aantal persoonlijke spullen, een chequeboek, een paar sleutels, enz.".

"Deze paspoorten waren niet gedeactiveerd (...) anders zou ik niet met deze paspoorten gereisd hebben", voegde hij eraan toe, en gaf toe een "fout" gemaakt te hebben, "een gebrek aan onderscheidingsvermogen", maar dat feit verdient niet "dat de zaak buiten alle verhoudingen is opgeblazen".

Nadat hij de eed had afgelegd veroordeelde Benalla in zijn inleidende opmerking ook dat hij terechtgekomen is in een regelrechte lynchpartij en erkende hij "een aantal fouten" als onderdeel van een "problematische professionele en persoonlijke situatie".