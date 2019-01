Benalla, ex-veiligheidsmedewerker van Macron, levert diplomatiek paspoort in aan speurders kg

09 januari 2019

17u41

Bron: Belga 0 Alexandre Benalla heeft vandaag zijn diplomatieke papieren bezorgd aan de speurders die belast zijn met een onderzoek naar het gebruik van die documenten door de ex-medewerker van president Macron die in opspraak kwam door zijn agressief gedrag. Dat heeft het Franse persbureau AFP bij diverse bronnen vernomen.

De diplomatieke papieren zijn via de advocaat van Benalla bezorgd aan de politiemensen die een onderzoek voeren naar "misbruik van vertrouwen" dat werd opgestart op 29 december van vorig jaar. Dat is vernomen bij het parket van Parijs. Ook wordt onderzocht of er sprake is van "onwettig gebruik van professionele documenten" en "het onwettig uitoefenen van activiteiten van een publiek functie".



Benalla kwam het eerst in opspraak door het overmatige geweld dat hij gebruikte op het 1 mei-feest in Parijs, maar sindsdien werd hij ook beschuldigd van het misbruik van professionele documenten. Zo is er sprake van een reis naar Afrika waarbij Benalla gebruik zou hebben gemaakt van een diplomatiek paspoort. Alexandre Benalla zou naar Tsjaad zijn gereisd drie weken voor Emmanuel Macron daarheen reisde.

“Enkel privéreizen”

De vraag om zijn diplomatieke papieren in te leveren was al twee keer gesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in juli en in september, maar de diplomatieke documenten waren niet ingeleverd.



In een persmededeling begin januari liet Benalla weten dat hij na zijn ontslag geen enkele verplaatsing meer heeft gemaakt als lid van het Elysée, maar enkel privéreizen heeft gemaakt. "Een diplomatiek paspoort werd dan alleen maar gebruikt om de formaliteiten op de luchthavens sneller te laten verlopen", aldus Benalla.

