Ben je goed in administratie en vind je dit een mooi uitzicht? Dan biedt Richard Branson je de kans van je leven KVDS

02 maart 2018

15u09 27 Virginbaas Richard Branson zoekt een nieuwe assistent en heeft daarvoor een vacature online gezet. Naast uitzonderlijk administratief talent, moet je beschikken over een sprankelende persoonlijkheid. En bereid zijn om naar zijn exotische privé-eiland in de Caraïben te verhuizen. Snel zijn is wel de boodschap, want kandidaturen moeten binnen zijn voor 10 maart.

Necker Island behoort tot de Britse Maagdeneilanden en lijkt recht uit een vakantiebrochure te komen: wuivende palmbomen, hagelwitte stranden en een azuurblauwe zee. Maar wie inschrijft voor de vacature van Branson, zal er ook moeten werken. Stevig moeten werken. Deels als assistent van Branson zelf en deels als assistent van de persoon die op het eiland alles in goede banen leidt: Keny Jones.

Agenda's

“Je hoofdtaak wordt het managen van de agenda’s en de e-mails van hen beiden, de briefwisseling, archiveren, reizen boeken en het vervangen van de persoonlijke assistent van Richard Branson als die met vakantie is. Daarnaast doe je ook een hele reeks andere administratieve taken”, staat er te lezen. En er wordt meteen een waarschuwing aan toegevoegd: “Het is een drukke rol in twee hele drukke kantoren, dus denk twee keer na. Het is niet voor iedereen (ondanks de zon).” (lees hieronder verder)

Voor administratie en organisatie mag je je hand niet omdraaien, maar er is meer. “Je moet ervaring hebben in een druk kantoor en je persoonlijkheid is minstens even belangrijk”, klinkt het. “We zoeken iemand die gemotiveerd is, uitbundig en enthousiast, maar die tegelijkertijd feeling heeft voor vertrouwelijkheid en discretie.”

Video

Interesse? Dan verwacht Branson van jou een e-mail met een video van jezelf en je CV. In het filmpje – dat niet langer mag zijn dan 2 minuten – moet je vertellen waarom je de job wil, een interessant weetje over jezelf prijsgeven en duidelijk maken over welke unieke vaardigheden en ervaring je beschikt om voor de rol in aanmerking te komen.”

Kandidaturen kan je sturen naar iwanttobeyourpaaa@virgin.com of indienen via LinkedIn. En misschien werk jij dan binnenkort wel in het paradijs.