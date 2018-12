Ben (6) en Olivia (9) moederziel alleen in Nieuw-Zeeland na auto-ongeluk dat moeder het leven kost en andere moeder zwaargewond in ziekenhuis doet belanden IB

Bron: New Zealand Herald, GoFundMe 0 De Engelse kinderen Ben en Olivia gaan een verdrietige kerst tegemoet, nadat ze eind oktober betrokken raakten bij een auto-ongeluk, waar ze zelf met lichte kleerscheuren vanaf kwamen. Helaas was dat niet het geval voor hun moeders Kerry en Jules: Kerry was op slag dood, Jules werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze nog steeds verblijft.

De familie Sargent uit Gloucester in Engeland was in Nieuw-Zeeland voor wat de ‘vakantie van hun leven’ moest worden, maar alles draaide uit op een nachtmerrie toen een tegenligger op een weg in de buurt van Whangarei over de middenlijn kwam en hun auto ramde. Mama’s Kerry en Jules zaten voorin en werden vol geraakt, de kinderen op de achterbank kwamen er met enkele schrammetjes en een flink trauma vanaf.

Kerry stierf ter plekke, Jules werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze nu, bijna twee maanden later, nog steeds herstellende is. Het ziet er volgens vrienden en familie van de vrouw niet naar uit dat ze snel met haar kinderen kan terugkeren naar Engeland. “Ze moet nu voor een onbepaalde periode zware fysiotherapie ondergaan voordat de dokters kunnen beoordelen of ze fit genoeg is om terug te keren naar Engeland”, schrijven ze op een GoFundMe-pagina die ze voor de onfortuinlijke familie hebben opgericht.

“Lichtpuntjes”

“We willen Ben en Olivia door de komende moeilijke jaren helpen”, schrijft de vrienden- en familiegroep. “Omdat beide moeders erg betrokken waren bij het leven van hun kinderen, gaan ze het zeker nog vaak zwaar hebben. Toch willen we hen proberen wat lichtpuntjes te geven waar ze naar uit kunnen kijken als ze het moeilijk hebben: dagjes uit, vakanties… gelegenheden die hun kindertijd rijker moet maken en hun leven hopelijk een beetje beter.”

De kinderen worden voorlopig opgevangen door vrienden van de familie en gaan inmiddels tijdelijk naar school in Nieuw-Zeeland tot hun moeder voldoende hersteld is en hen weer mee naar huis kan nemen.

Op dit moment is zo'n drieduizend euro opgehaald voor de kinderen.

