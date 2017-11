Ben (21) zag zijn familie zo graag dat hij hen niet vertelde dat hij ging sterven Karen Van Eyken

Bron: The Sun, Metro 8 rv Ben Green leed aan taaislijmziekte Ben Green wist dat hij niet meer lang zou leven. Toch verzweeg hij zijn nakende dood voor zijn ouders om hen te sparen.

"Hij leed in stilte, hij wilde niet dat wij het wisten", vertelde zijn moeder Jaime. "Het was typisch iets voor hem. Zijn laatste altruïstische daad. Hij is onze held."

De 21-jarige Ben uit de Britse stad Cheltenham vocht al zijn hele leven tegen taaislijmziekte. Begin deze maand moest hij in het ziekenhuis van Bristol worden opgenomen omdat hij plots heel ziek werd. Toen de medische staf hem vertelde dat de dood niet meer veraf was, vroeg de twintiger aan de artsen om zijn ouders niet in te lichten hoe erg hij eraan toe was.

Heartbroken mum reveals her son knew he was dying but didn’t tell his parents https://t.co/KqC9vE1Vkt pic.twitter.com/jcfsPkze0w The Sun(@ TheSun) link

Op 11 november overleed Ben. Pas na zijn dood vernamen de ouders van de artsen hoe hij hen had willen sparen. "Ik had nog zo veel meer voor hem kunnen doen indien ik het had geweten", zei zijn moeder. "Maar hij wilde me beschermen en heeft in stilte geleden."

De vrouw ontdekte bovendien dat haar zoon vlak voor zijn overlijden op sociale media had geschreven dat hij nog nooit zo veel angst had gehad. Het geeft maar aan hoe sterk Ben was om zijn lot alleen te dragen.

Moeder Jaime kijkt met heel veel liefde terug op zijn te korte leven. "Ik kon me geen betere zoon wensen. Hij was ongelofelijk. Zo liefdevol, zo bezorgd."

De ouders proberen nu de vijf zussen en vier broers van Ben te troosten. Later deze maand wordt hun held begraven. Zijn kist zal met een retrobusje van Volkswagen naar de kerk worden gebracht. "Zo lijkt het net of onze lieve Ben aan een lange reis begint."