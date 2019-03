Bemba vraagt na vrijspraak door Strafhof 68 miljoen euro schadevergoeding jv

11 maart 2019

19u01

Bron: afp 2 De vroegere Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba, door het Internationaal Strafhof (ICC) vrijgesproken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, vraagt een schadevergoeding van 68 miljoen euro van deze rechtbank. Dat meldt zijn advocaat. Bemba zat ruim tien jaar opgesloten in Den Haag.



"Doel van deze vraag is een deel van de schade proberen herstellen die deze man en zijn familie hebben opgelopen door zijn arrestatie, zijn opsluiting en de handelingen van het Hof en sommige van zijn lidstaten", aldus advocaat Peter Haynes in een aan het Strafhof bezorgd document. "Een onschuldige man heeft tien jaar van zijn leven verloren. Het Hof kan hier natuurlijk niet op terugkeren en deze jaren teruggeven. De enige remedie is een financiële tegemoetkoming."



Bemba was een machtige zakenman die vervolgens krijgsheer werd en in 2003 vicepresident. In 2016 werd hij in eerste aanleg veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moorden, verkrachtingen en plunderingen die militieleden onder zijn bevel in de Centraal-Afrikaanse Republiek pleegden tussen oktober 2002 en maart 2003. In beroep werd die celstraf echter ongedaan gemaakt, waardoor hij in juni vorig jaar vrijgesproken werd.



Zijn advocaat vraagt nu minstens 12 miljoen euro voor de duur van zijn opsluiting, 10 miljoen voor de geleden emotionele schade, 4,2 miljoen voor zijn juridische kosten en niet minder dan 42,4 miljoen voor schade aan zijn eigendommen.



Bemba wilde zich kandidaat stellen bij de Congolese presidentsverkiezingen, maar kreeg daarvoor geen toelating van de kiescommissie. Samen met een ander zwaargewicht uit de oppositie, Moïse Katumbi, sprak hij zijn steun uit voor Martin Fayulu.