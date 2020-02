Bemanningslid van ‘coronacruise’ luidt de alarmbel: “Deze quarantaine is één grote puinhoop” Sven Van Malderen

07 februari 2020

16u38

Bron: News.com.au 16 Intussen zijn al 61 besmettingen van het coronavirus vastgesteld op het cruiseschip dat in Japan voor anker ligt. Een lid van de bemanning heeft er geen goed oog in. “De koks en het poetspersoneel zijn nooit deftig getest. Deze quarantaine is één grote puinhoop”, klinkt het anoniem op de Australische nieuwssite news.com.au.

Volgens de man kregen de 3.700 passagiers van de Diamond Princess op 3 februari te horen dat het coronavirus zijn intrede gedaan had. Toch zou het nog een dag duren vooraleer de quarantaine effectief van kracht werd. “Iedereen werd naar zijn kajuit gestuurd, maar de bemanning blijft intussen samentroepen in de kantine om te eten. Dat klopt toch niet? Wij zijn diegenen die elke dag opnieuw de kamers schoonmaken en het eten bereiden.”

“We zijn ook nooit deftig onderzocht geweest. Drie dagen geleden werd onze temperatuur gemeten, maar daar bleef het bij. Eerlijk? Ik heb geen vertrouwen meer in de maaltijden die hier opgediend worden.”

Voor de man is de stilte op het schip onwezenlijk. “Ik heb al verschillende keren op een schip gewerkt en altijd is er wel geroezemoes. Maar nu hoor ik niet de minste kik als ik in mijn kajuit zit. Akelig gewoon.”

Het coronavirus werd in eerste instantie vastgesteld bij een 80-jarige man uit Hongkong die vijf dagen op het schip verbleven had. Hij had deelgenomen aan een excursie in Kagoshima, maar voelde zich steeds zieker worden.

De 273 mensen die symptomen vertoonden of in contact gekomen waren met de bejaarde, werden nader onderzocht. Uit de eerste testen bleek dat twintig passagiers inderdaad met het coronavirus besmet geraakt waren. Intussen zijn daar nog eens 41 gevallen bijgekomen. Het gaat om 21 Japanners, 8 Amerikanen, 5 Australiërs, 5 Canadezen, 1 Argentijn en 1 Brit. Wie besmet is, wordt van boord gehaald en naar een ziekenhuis getransporteerd.

Op het schip gelden voortaan strikte regels. Passagiers die geen balkon hebben om een luchtje te scheppen, mogen korte tijd op het dek rondwandelen. Uiteraard moeten ze daarbij te allen tijde een mondmasker dragen. Gesprekken mogen, maar een afstand van minimum één meter dient gerespecteerd te worden. Ook warme kledij is een vereiste, liefst nog met een hoed en/of een sjaal.

“In mijn ogen is deze quarantaine één grote puinhoop”, gaat de anonieme getuige verder. “We zitten allemaal in een gevaarlijke situatie. Elke dag worden zieke reizigers van boord gehaald, waar stopt dit? Ik snap het belang van een quarantaine, maar dan zou dat wel op een veilige manier moeten gebeuren. De grote zorg is dat we hier zullen blijven zitten tot we allemaal ziek geworden zijn.”

Verschillende taferelen tonen aan dat de angst op het cruiseschip effectief regeert. Een Amerikaanse passagier liet optekenen dat ze “het schip niet tussen zes planken wil verlaten”. Een Japanse vrouw liet via een boodschap op een vlag weten dat er een tekort was aan medicijnen. En een pasgetrouwd Brits koppel moest voorlopig afscheid van elkaar nemen, want de man had positief getest.

“Voorlopig voel ik nog niets. Hopelijk ben ik enkel drager van het virus”, stelt Alan Steele. Zijn echtgenote Wendy is er het hart van in. “Sorry als ik te emotioneel klink, maar je man moeten afgeven, is geen lachertje. Het straffe van al is dat ik verpleegster ben. Stel je voor dat hij echt ziek wordt, dan kan ik hem niet eens verzorgen. Ik tel nu al af tot het moment waarop ik weer stomme grapjes met hem kan maken.”

De Brit David Abel ontpopt zich met zijn talrijke Facebookupdates stilaan tot spreekbuis van de gedesillusioneerde reizigers. “We moeten het nieuws constant van de media vernemen en dat zijn we beu”, klinkt het. “Wij willen exact weten wat er aan de hand is. Onze temperatuur wordt niet gemeten, er wordt ons niets gevraagd,... Hoe gaan de dokters de medische toestand van de resterende 3.600 passagiers aan boord monitoren? Op die vraag willen we een antwoord.”

Abel vreest ook dat hij nog eens in quarantaine zal vliegen van zodra hij voet op Britse bodem zet. “Het wordt hoog tijd dat mijn thuisland iets van zich laat horen, dan zouden we ons toch al iets geruster voelen”, besluit hij.