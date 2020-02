Bemanningslid overleden op cruiseschip dat terugkeerde naar New Jersey: “Dood niets te maken met coronavirus” jv

09 februari 2020

07u42

Bron: NBC 1 Vrijdagochtend keerde het cruiseschip Anthem of the Seas van Royal Caribbean terug naar Bayonne in New Jersey, niet ver van New York City, nadat enkele Chinese passagiers ziek werden. Vier van hen testten intussen negatief op het coronavirus. Een bemanningslid werd dood aangetroffen, maar het overlijden zou niets met het dodelijke virus te maken hebben. De autoriteiten leggen wel “de allergrootste voorzichtigheid” aan de dag.

De Anthem of the Seas vertrok maandag 27 januari vanuit New Jersey, maar keerde na bijna twee weken terug naar Bayonne, vlak bij Manhattan. Het cruiseschip zou vrijdag alweer vertrekken, maar dat werd eerst uitgesteld naar zaterdagnamiddag en daarna naar maandag.

27 Chinese passagiers werden gescreend op symptomen van het coronavirus. Vier van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar bleken negatief te testen op het virus. Een van hen was wel besmet met het griepvirus. Geen van de 27 kwamen uit Wuhan of waren daar nog geweest na de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Een 54-jarig Filipijns bemanningslid was overleden tijdens de korte trip in de Caraïben. Hij werd vorig weekend gevonden in een machinekamer. Zijn dood zou niet veroorzaakt zijn door het coronavirus, maar de autoriteiten behandelen het overlijden met de “allergrootste omzichtigheid” en wachten op de resultaten van de autopsie. Zijn lijk werd in een koelruimte bewaard tot het schip vrijdag aanmeerde in New Jersey. Het werd overgebracht naar Newark voor een lijkschouwing. De man zou geen symptomen van het coronavirus hebben gehad.