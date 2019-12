Bemanning ruimtestation ISS viert jaarwisseling met een kerstboom NLA

30 december 2019

15u49

Bron: Belga 0 De bemanning van het Internationaal Ruimtestation ISS kan met een versierde kerstboom het nieuwe jaar ingaan. Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos verspreidde vandaag een video waarop te zien is hoe een kerstboompje door het complex zweeft. Aan de wand hangt kerstdecoratie. Rusland viert Kerstmis op 7 januari.

Roscosmos schreef op Facebook dat de zes opvarenden zich opmaken voor het nieuwe jaar. Zij hebben via een ruimtecargo kerstgeschenken toegestuurd gekregen. Het ISS maakt in anderhalf uur een omwenteling op zowat 400 kilometer hoogte. De bemanningsleden zijn de Italiaan Luca Parmitano van het Europese Ruimtevaartbureau ESA die het gezag voert, de Amerikaanse astronautes Jessica Meir en Christina Koch, de Amerikaan Andrew Morgan, en de Russen Aleksandr Skvortsvov en Oleg Skripotjska.

Via Roscosmos hebben beide Russen de mensen op aarde geluk gewenst met het nieuwe jaar. “Ondanks de politiek van obstructie blijven de mensen op aarde, het maakt niet uit van welk land ze deel uitmaken, samenwerken, vriendschappelijke relaties onderhouden en samen vooruitgang boeken. Samenwerking in de ruimte is een schitterend voorbeeld van zo een internationale eenheid”, zei Skripotsjka. “Het feit dat de cirkel van internationale partners toeneemt, toont dat het pad dat we hebben gekozen het juiste is.”

Skvortsov zei dat het komende Nieuwjaar een streep trekt onder een heel decennium waarin zich veel gebeurtenissen hebben voorgedaan, zowel in Rusland als elders in de wereld. “Niettemin en ondanks alle moeilijkheden en uitdagingen die wij tegenkomen, hebben wij allen redenen om fier te zijn op onszelf, onze naasten en beminden, en ons land”, beklemtoonde de kosmonaut.

“Wij willen dat elk van u, zoals wij, al het beste van dit jaar zal herinneren en het slechte achter zich laat. Laat ons allemaal elkaar nieuwe verwezenlijkingen, fascinerende ontdekkingen, vreugde en geluk, gezondheid en welvaart toenwensen”, zei Skripotsjka.