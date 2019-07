Bemanning door Iran opgebrachte tanker ‘is gezond’ RL

28 juli 2019

00u24

Bron: ANP 0 De rederij van de Stena Impero, de olietanker die onder Britse vlag vaart en door Iran wordt vastgehouden, heeft zaterdag in een verklaring gezegd dat de bemanning van het schip in goede gezondheid verkeert.

Het schip is volgens de reder bezocht door leden van de Indiase, Russische en Filipijnse ambassade. die een ontmoeting hadden met crewleden uit de betreffende landen. "We hopen dat de situatie snel kan worden opgelost. En dat we in een open dialoog met de autoriteiten van de betrokken landen het vrijgeven van het schip en de bemanning kunnen realiseren", stelt de reder.

De Stena Impero werd 19 juli door Iraanse veiligheidstroepen in beslag genomen en aan de ketting gelegd. De veronderstelling is dat dit een Iraanse wraakactie is voor de inbeslagname van een Iraanse tanker door het Verenigd Koninkrijk twee weken eerder.