Beloning van 15.000 euro voor tip over dode vrouw bij Belgisch-Nederlandse grens ADN

28 januari 2020

22u02

Bron: ANP 1 Ondanks vijfhonderd tips weet de Nederlandse politie nog altijd niet de identiteit van de doodgeschoten vrouw die vorig jaar in juni in een weiland in Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen werd gevonden. Op enkele tientallen meters van de grens met België.

De procureur looft nu een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot het achterhalen van de identiteit van de vrouw en het oplossen van het misdrijf waardoor ze is omgekomen. Dat is vanavond bekendgemaakt in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’.

Het lichaam van de vrouw, die geen kleding aanhad, lag in een weiland bij de Sint Anthoniekade en werd opgemerkt door een voorbijganger. De vrouw bleek te zijn doodgeschoten. Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang. Met een tekening van hoe ze er bij leven vermoedelijk heeft uitgezien, probeerde de Nederlandse politie in augustus vorig jaar erachter te komen wie ze was. Maar tot op de dag van vandaag ontbreekt de gouden tip over de identiteit van het slachtoffer en de dader.