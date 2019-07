Belgische zeilbroers redden koppel van verdrinkingsdood op Azoren LH

04 juli 2019

15u47

Twee zeilende broers en hun vader, afkomstig uit Waals-Brabant, hebben een ware heldendaad verricht. Toen ze met hun zeilboot wilden aanmeren op het eiland Terceira op de Azoren, redden ze een koppel wiens opblaasbootje enkele kilometers voor de kust was gezonken.

De 21-jarige Diego en 19-jarige Matthieu, afkomstig uit het plaatsje Bonlez in Waals-Brabant, hebben het voorbije jaar de Atlantische oceaan rondgereisd met hun zeilboot Pagaia. Ze vertrokken een jaar geleden in het Spaanse Galicië en reisden langs onder andere de Canarische Eilanden, Senegal en Guadeloupe (een Frans overzees departement in de Caraïbische Zee) naar het Canadese Newfoundland. Van daar reisden ze de voorbije weken terug richting de Azoren, de Portugese archipel van negen eilanden in de Atlantische Oceaan. Over hun zeilavonturen brachten ze uitgebreid verslag uit op hun Facebookpagina. Op het eiland San Miguel van de Azoren ontmoetten ze eind vorige maand eindelijk hun vader Christophe.

Deze ochtend maakten de drie zeilers in alle vroegte hun boot klaar om aan te meren in de haven van Angra do Heroismo, op het eiland Terceira. Liefst zesendertig uur eerder hadden ze San Miguel verlaten om naar daar te varen. De reistijd was echter serieus verlengd vanwege de wind. “De omstandigheden waren niet goed”, zegt Diego aan La Libre.be. Een paar kilometer voor de haven hoorden ze plots geschreeuw . “We waren nog steeds ver van de kust, dus we begrepen niet meteen wat het was. Maar vervolgens hoorden we duidelijk ‘help, help, help!’”, zegt vader Christophe.

Uitgerust met lichtfakkels slaagden ze erin in het pikdonker “een hoofd uit het water” te onderscheiden. “Het was een man van in de dertig”, beschrijft Diego. De man was uitgeput en verkleumd, en lag al vier uur in het water te dobberen. “We hebben hem uit het water gehaald en meteen droge kleren gegeven. Eenmaal aan boord legde hij uit dat zijn vriendin zich nog in het water bevond. We begonnen te schreeuwen, maar kregen geen antwoord. Op dat moment werden we bang. We vreesden dat ze verdronken was en bovendien was het riskant om haar te zoeken met onze imposante zeilboot.” Met een opblaasbare band kon het trio de vrouw een halfuur later toch opsporen. “De jonge vrouw had zelfs niet meer de kracht om te huilen”, klinkt het.

In goede gezondheid

Het koppel vertelde de twee broers en hun vader dat ze de avond voordien rond 21 uur de zee waren opgegaan met hun kleine opblaasboot. Hun bootje zonk echter en de twee hadden geen tijd om hun reddingsvesten aan te trekken. “We dachten dat ze zouden onderkoeld zijn na zoveel tijd in het water te hebben doorgebracht, maar de dokters zeiden dat ze in goede gezondheid verkeren”, besloot Christophe.