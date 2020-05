Exclusief voor abonnees

Belgische zakenvrouw vermoord aan Costa Brava: “Annick leefde al maanden op voet van oorlog met haar man”

Patrick Lefelon

28 mei 2020

11u51

54

De Belgische Annick Chenut (65) die woensdag doodgestoken werd door haar Spaanse partner in L’Escala aan de Costa Brava, runde er al 40 jaar een succesvol immobiliënkantoor. Het koppel leefde in onmin over de eigendom van hun villa, die destijds door de ouders van Annick in L’Escala was gebouwd. “Zij woonden nog samen maar spraken al maanden niet meer tegen elkaar”, vertelt haar broer Phil die op weg is naar Spanje.