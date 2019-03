Belgische wielertoerist (60) sterft tijdens beklimming Mont Ventoux Hans Renier

25 maart 2019

11u33

Bron: La Provence, Le Dauphiné 0 Buitenland Een Belgische wielertoerist (60) is om het leven gekomen tijdens de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Onder de ogen van zijn vrouw, werd hij getroffen door een hartstilstand.

Het drama gebeurde afgelopen woensdagnamiddag. De Belgische fietser was op vakantie in Aubignan. Hij beklom de Mont Ventoux via de weg D974 vanuit Bédoin. De beklimming van de berg, ook wel ‘de reus van de Provence’ genoemd, is voor vele wielertoeristen de ultieme uitdaging. Vanuit Bédoin moet je ongeveer 21 kilometer klimmen vooraleer je de top bereikt.

De Belgische fietser kreeg volgens Franse media de eerste medische zorgen van een getuige. Daarna probeerden de hulpdiensten hem nog 45 minuten lang te reanimeren.