Belgische wandelaars na ruim zeven uur met helikopter uit benarde situatie gered

SVM

19 februari 2020

13u37

Bron: Belga

0

Twee Belgische wandelaars zijn vorige nacht in moeilijkheden gekomen in een berggebied nabij Montpellier in het zuiden van Frankrijk. Ze moesten gered worden door een helikopter. Er waren 25 brandweermannen nodig om de wandelaars te redden, de hele operatie duurde ruim zeven uur. Dat meldt de krant ‘Midi Libre’.