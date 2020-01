Belgische wandelaars lopen verloren in Italiaans gebergte en maken val KVDS

02 januari 2020

11u43

Bron: Sky News, Quotidiano del Canavese, Torinoggi.it 0 Vier Belgische wandelaars zijn dinsdag in de problemen geraakt bij de afdaling van een berg in het noorden van Italië. Ze liepen verloren en twee van hen raakten gewond toen ze een val van enkele meters diep maakten. Er moest een reddingshelikopter aan te pas komen om hen te ontzetten.

De vier hadden een trektocht gemaakt naar het populaire heiligdom van Sint-Bessus in Valle Soana – ten noorden van Turijn – toen ze dinsdagnamiddag bij het terugkeren de weg kwijtraakten. Dat melden verscheidene Italiaanse media. Ze kwamen in een onherbergzaam gebied terecht en twee van de wandelaars vielen, waarbij ze enkele meters dieper terechtkwamen. Daarbij raakten ze lichtgewond.

Slecht telefoonbereik

De vier slaagden er echter in om zelf de hulpdiensten te verwittigen. Daarbij hadden ze veel geluk, want in het gebied is er normaal gezien een erg slecht telefoonbereik.





Een reddingsteam uit Valprato Soana ging meteen ter plaatse en vond de Belgen in Campiglia. Het team riep een reddingshelikopter op om de gewonden via de lucht te evacueren naar een ziekenhuis in Turijn. De twee wandelaars die ongedeerd waren, werden te voet naar beneden begeleid.