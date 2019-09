Belgische wandelaars gered die verdwalen en zonder water raken in Spaanse bergen KVDS

16 september 2019

15u22

Bron: La Nueva España, La Opinión 18 De Spaanse hulpdiensten zijn afgelopen weekend uitgerukt voor twee Belgische wandelaars die verloren waren gelopen in de Picos de Europa, een bergketen in het noorden van Spanje. Dat melden verscheidene Spaanse media.

De Belgen (van 37 en 41 jaar) waren bezig aan een vierdaagse trektocht door de Picos de Europa, toen ze in de problemen raakten. Door de recente sneeuwval in het gebied – de Picos vormen het hoogste gedeelte van het Cantabrisch Gebergte – besloten ze van hun route af te wijken, waardoor ze op zeker moment gedesoriënteerd raakten.

Watervoorraad

Toen ze na een tijd moe werden en door hun watervoorraad waren, besloten ze hun situatie niet nodeloos erger te maken en hulp in te roepen. Dat konden ze zelf doen, want ze bleken telefoonbereik te hebben in het gebied waarin ze zich bevonden.





Hun telefoontje liep zaterdagavond rond 21 uur binnen bij de Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) van de gemeente Cangas de Onís. De hulpdiensten slaagden er snel in om de toeristen te lokaliseren. Ze bleken zich in de buurt van het Llago de las Moñetas te bevinden, een meer op een hoogte van ongeveer 1.750 meter. (lees hieronder verder)

Er werd besloten om de Belgen te voet te gaan zoeken. De reddingswerkers trokken naar Vegas del Toro op goed 1.000 meter hoogte en begonnen daar om 23.30 uur aan de klim. Uiteindelijk vonden ze de Belgen om 0.20 uur. De wandelaars kregen eerst te eten en te drinken, en nadat geoordeeld was dat hun fysieke conditie het toeliet, begon de groep aan de tocht naar Poncebos. Daar hadden de Belgen hun wagen achtergelaten. Er werd onderweg regelmatig gestopt om te rusten en te drinken en om 1.50 uur in de ochtend kwamen ze bij de auto aan.

De uitgeputte Belgen brachten de rest van de nacht door in Poncebos en zouden volgens Spaanse media zondag terug naar huis in België vertrokken zijn.