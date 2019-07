Belgische wandelaar (22) neemt verkeerde pad in Dolomieten en belandt in rivier KVDS

18 juli 2019

14u17 0 De Italiaanse hulpdiensten zijn gisterochtend uitgerukt om een Belgische toerist (22) te redden die in moeilijkheden was geraakt bij de afdaling van de Civetta in de Dolomieten. De man had besloten om een pad te volgen dat eigenlijk afgesloten was en kwam in een rivier terecht.

Het was het urgentieteam van de Pieve di Cadore dat iets na 9 uur uitrukte voor het noodgeval op de Civetta. Dat is een berg van meer dan 3.000 meter hoog, die vooral bekend is van zijn 1.100 meter hoge noordwand, een van de hoogste rotswanden in Europa.

Pad

De Belg kwam van de Rifugio Tissi, een overnachtingsplaats op 2.250 meter hoogte. Op zijn weg naar beneden besloot hij volgens de kranten L’Amico del Popolo en Corriere delle Alpi een pad te nemen dat eigenlijk afgesloten was. Even later kwam hij in een rivier terecht in de buurt van de watervallen van Ru de Rialt. Hij slaagde er niet meer in om zich nog te bewegen.





Het is niet duidelijk hoe de hulpdiensten precies verwittigd werden, maar ze kwamen meteen ter plaatse met een reddingshelikopter. Die moest extra voorzichtig zijn omdat er kabelbanen in de buurt waren. Enkele leden van het team werden 25 meter naar omlaag gewincht en slaagden erin om de jongeman aan boord te krijgen van de heli. Hij werd vervolgens naar Caprile gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.