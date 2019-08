Belgische vrouw van verdrinkingsdood gered aan Zeeuwse kust

Een Belgische vrouw die gisteravond na het uitgaan nog een duik nam in zee op het strand van Groede, raakte vrij snel in de problemen. Gelukkig hadden enkele medewerkers van een strandpaviljoen dit gezien en zij schoten onmiddellijk in actie om haar te redden. En met succes. Dat schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant