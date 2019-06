Belgische vrouw slachtoffer van home-invasion in Zuid-Afrika mvdb

05 juni 2019

19u54

Bron: News24 4 Een Belgische vrouw is afgelopen weekend zwaargewond geraakt toen ze thuis werd overvallen in de Zuid-Afrikaanse gemeente Umhlanga. De vrouw van in de zeventig werd op het hoofd geslagen, meldt de nieuwssite News24 vandaag. Een verdachte kon worden ingerekend.

Het slachtoffer was alleen thuis toen ze meerdere inbrekers betrapte. Die zouden vervolgens haar met een honkbalknuppel op het hoofd hebben geslagen. Ongeruste familieleden probeerden haar vergeefs aan de telefoon te krijgen en contacteerden een bevriende buurman. Die trof haar aan in een gang van de woning. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis van Umhlanga en wordt behandeld op de intensive care.



De inbrekers moeten een wagen van de vrouw hebben buitgemaakt. De politie kon de verdachte inrekenen toen hij met haar auto rondreed. Hij was in het bezit van een niet nader genoemd wapen dat hij bij de vrouw had gestolen. Andere verdachten zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens News24 is de vrouw bij kennis en heeft ze de agenten een goede beschrijving van de voortvluchtige daders kunnen geven.



Umhlanga ligt aan de kust ten noorden van de oostelijke havenstad Durban. Het stadje met een groot winkelcentrum en chique hotels geldt als een residentiële badplaats met voornamelijk blanke inwoners. De criminaliteitscijfers zijn een van de laagste van het land.