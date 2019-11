Belgische vrouw krijgt 6 jaar cel na mislukte cokedeal in Zaragoza HR

13 november 2019

16u58 0 Drugs Een vrouw uit ons land is tot zes jaar gevangenis veroordeeld in Spanje. Julie D. werd in Zaragoza betrapt met 1 kilo cocaïne na een mislukte cokedeal. Die zou doorgaan in een hotel, maar sprong op het laatste nippertje af omdat de klant probeerde af te dingen op de prijs.

Plaats van de afspraak was hotel Boston in Zaragoza, zo melden lokale media. Een groothandelaar in cocaïne - met de bijnaam ‘El Belga’ - had daar op 11 april een van zijn klanten naartoe gestuurd om er 1 kilo pure cocaïne in ontvangst te nemen. Adil F., de klant, zou er “een meisje” ontmoeten die hem de drugs zou leveren.

Dat meisje was de Belgische Julie D., die volgens het onderzoek speciaal voor de overdracht vanuit België naar Spanje reisde. Ze vervoerde de cocaïne in een rugzak met de wagen vanuit Barcelona naar Zaragoza.

Wat ze niet wisten, is dat de politie Adil F. al vier maanden lang afluisterde. Ze hadden de man al in het vizier nadat bleek dat coke werd verhandeld in een tapas-bar op een plein in Zaragoza.

Twee schijven

Julie D. sprak met Adil F. af in een hotelkamer. De deal was dat Adil F. 32.000 euro zou betalen in twee schijven: 20.000 bij overdracht, en later nog eens 12.000. Maar blijkbaar probeerde hij op het laatste moment nog over de prijs te onderhandelen, en ging de deal niet door. Hij wilde voorlopig slechts 18.000 euro geven. Op straat zou de drugs volgens lokale media meer dan 66.000 euro waard zijn.

90.000 euro boete

Toen Julie D. het hotel wilde verlaten, kwam de politie tussenbeide. Deze week werd ze, samen met nog enkele lokale dealers die voor Adil F. werkten, veroordeeld. De Belgische kreeg zes jaar cel en een boete van 90.000 euro.

Adil F., die aanvankelijk 7 jaar cel kreeg, zag zijn straf verminderd tot de helft. Zijn advocaat vond dat hij niet gestraft kon worden voor drugs die hij nog niet ontvangen had, en de rechtbank volgde deels die redenering. De groothandelaar ‘El Belga’ zou nog steeds op vrije voeten zijn.