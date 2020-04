Belgische vrouw besmet met coronavirus in Congo kv

03 april 2020

17u49

Bron: Belga 2 In Congo zijn in totaal 134 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Eén van de geïnfecteerden is een Belgische vrouw. Dat deelden medische bronnen gisteravond mee.

In Congo werden gisteren twee nieuwe besmettingen vastgesteld. Een van de nieuwe patiënten is een 42-jarige Belgische vrouw in het oostelijke Goma. Zij kwam daar op 16 maart aan na een verblijf van twee dagen in de hoofdstad Kinshasa, waar ze met een besmet iemand in contact kwam. De vrouw werd op 16 maart in quarantaine geplaatst, waarin ze zich ondanks een verbetering van haar gezondheid nog steeds bevindt.

Het Afrikaanse land betreurt dertien coronasterfgevallen. Anderzijds zijn drie mensen genezen.