Belgische vrouw (72) komt om bij verkeersongeval in Carballo, Spanje

16 augustus 2019

16u05

Bron: Belga 0 Een Belgische vrouw van 72 jaar, D.B., oud heeft gisteren het leven verloren als gevolg van een auto-ongeval in Carballo, in het noorden van Spanje, zo heeft de krant La Voz de Galicia gemeld.

De hulpdiensten werden rond 1 uur deze ochtend opgeroepen voor een frontale botsing tussen een auto en een bestelwagen in Carballo (in de regio Galicië). Ze moesten de Belgische bestuurster uit het wrak van haar auto bevrijden. De tweede inzittende van de auto was lichtgewond en geraakte zelf uit het voertuig. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond, preciseerde de lokale krant.

De automobiliste met de Belgische nationaliteit werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort na haar opname stierf.

De autoriteiten openden een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Volgens de krant legde de bestuurder van de bestelwagen een positieve ademtest af (0,58 à 0,62 promille).

