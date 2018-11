Belgische vrouw (36) stort te pletter van tiende verdieping in Kigali HA

22 november 2018

12u22

Bron: Sudinfo, The New Times 2 De Rwandese politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een Belgische vrouw in Kigali. De 36-jarige Olga Mugege viel zaterdagavond van de tiende verdieping van een hotel in de Rwandese hoofdstad. Het zou om zelfmoord gaan, meldt The New Times.

Mugege werd geboren in Burundi. Ze verwierf de Belgische nationaliteit en werkte tien jaar bij een bank in Brussel. Vorig jaar ging ze aan de slag als projectmanager bij Bruda East Africa. De vrouw was een regelmatige gast in het Grande Ubumwe Hotel.

Afgelopen zaterdag bracht ze een aantal uur door in het hotel. Ze dronk er een paar drankjes en zou rond 21 uur van de tiende verdieping zijn gesprongen. Haar lichaam werd kort daarna ontdekt.

Een woordvoerder van het Rwanda Investigation Bureau (RIB) bevestigt het overlijden en zegt dat er wordt uitgegaan van zelfdoding. “Haar familie woont in België en zal in het kader van het onderzoek gecontacteerd worden”, zegt Modeste Mbabazi.

Het stoffelijk overschot van de vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht voor een autopsie. Nabestaanden van Mugege reageren geschokt op haar overlijden en trekken de piste van zelfmoord in twijfel.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.