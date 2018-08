Belgische vrachtwagen rijdt in op bus met kinderen in Frankrijk: twee meisjes zwaargewond

16 augustus 2018

Bron: Belga

Bij een ongeval met een vrachtwagen en een bus ter hoogte van Villers-Agron-Aiguizy zijn in de late namiddag twee jonge meisjes (11 en 12) zwaargewond geraakt. Vijf andere kinderen en twee volwassenen liepen lichtere verwondingen op. Dat meldt de prefectuur van Aisne via Twitter. Volgens Franse media had de vrachtwagen een Belgische nummerplaat.