Belgische vliegt buiten in Zwitserland omdat ze niet genoeg geld heeft

30 augustus 2019

17u55

Bron: Le Temps, The Local 25 Buitenland Een vrouw met de Belgische nationaliteit moet Zwitserland verlaten omdat ze niet voldoende geld heeft. Dat heeft een rechtbank in Sankt Gallen beslist. Die vond het welletjes, nadat de vrouw jarenlang leefde van een uitkering. Ook haar volwassen dochter moet het land verlaten wegens ‘niet economisch geïntegreerd’.

Wat het des te pijnlijker maakt voor de vrouw, is dat ze zelf in Zwitserland geboren is. Bovendien zijn ook haar beide ouders Zwitsers. Ze werd geboren in de jaren 1950. Maar toen ze 10 jaar was, scheidden haar ouders. Haar moeder hertrouwde met een Belgische man en verhuisde naar ons land. Ze nam haar dochter mee en die trouwde zelf ook met een Belg, waardoor ze de Zwitserse nationaliteit verloor. Om die te behouden, had ze dat zelf expliciet moeten aanvragen bij de Zwitserse autoriteiten.

Maar in 2005, toen ze 49 jaar was, keerde de vrouw terug naar Zwitserland, deze keer met haar eigen dochter. Als alleenstaande moeder had ze het echter moeilijk om een job te vinden en om rond te komen, waardoor ze afhankelijk werd van een sociale uitkering.

Uitkering

Volgens de rechtbank had ze eind 2016 in totaal al voor 265.000 Zwitserse Frank aan uitkeringen gekregen, goed voor ongeveer 243.000 euro. “Genoeg”, zeggen ze dan in Zwitserland, en daarom werd haar verblijfsvergunning niet meer verlengd. Ook haar dochter, intussen volwassen, moet het land uit.

De rechtbank erkent wel dat beide vrouwen een sterke band hebben met Zwitserland, maar hecht daar geen belang aan. Ook dat de vrouw op dit moment deeltijds werkt, en dat haar dochter in aanmerking komt voor een studiebeurs, speelt geen rol. Veel doorslaggevender is dat ze ‘niet economisch geïntegreerd’ zijn. De Belgische en haar dochter kunnen de beslissing wel nog aanvechten.

