Belgische vijftiger voor Franse rechter wegens gekus met tienermeisje (13)

Bron: 7sur7, Le Progrès 0 Een 55-jarige man uit Luik is in de oostelijke Franse stad Bourg-en-Bresse gearresteerd nadat hij een 13-jarig meisje had gekust. Ze hadden elkaar leren kennen via een online spel. Dat meldt de Franse krant Le Progrès.

De feiten gaan terug tot 17 augustus. De Luikenaar was toen naar Bourg-en-Bresse gereisd om een meisje te ontmoeten die hij via een online game had leren kennen. Beiden speelden het simulatiespel Animal Crossing en naar verloop van tijd werd hun relatie “serieuzer”, toen ze intieme foto’s begonnen uit te wisselen. Hij was van plan om zich met haar te verloven, “zoals in het spel”, zo schrijft Le Progrès ook.

Tijdens hun ontmoeting in een handelszaak kuste hij haar, waarna hij snel wordt gearresteerd. Het is op dit moment nog onduidelijk of de man zich via het online game voordeed als een tiener van dezelfde leeftijd, hij pedofiele bedoelingen had en of hij erin slaagde het tienermeisje psychologisch te manipuleren.

De advocaat van de verdachte heeft geprobeerd om de rechters van het rechtbank van Bourg-en-Bresse te overtuigen dat de bedoelingen van de man meer “sentimenteel” dan “seksueel” waren. Die verklaringen overtuigden de magistraten echter niet. De man zich dan ook nog altijd in hechtenis. De onderzoekers vonden daarnaast ook condooms in zijn koffer en kinderpornografie op zijn telefoon.

De man zal een psychiatrisch onderzoek moeten ondergaan, meldt Le Progrès nog. De uitspraak vindt plaats op 16 september.