Belgische verkoopt schilderij dat ze niet heeft en krijgt er 85.000 euro voor HR

29 januari 2020

10u40

Bron: Corriere Del Ticino, laRegione 0 Oplichting Een Belgische vrouw is erin geslaagd een kunsthandelaar uit Parijs 85.000 euro te laten betalen voor een schilderij dat ze niet in haar bezit had. De oplichtster beweerde in kunstkringen in Zwitserland dat ze een werk van de Franse impressionist Paul Cèzanne verkocht. Van hem werd ooit een schilderij verkocht voor 235 miljoen euro.

Het onwaarschijnlijke verhaal speelde zich af in de zomer van 2016. Een Belgische vrouw (64) die in Frankrijk woont, schepte er in kunstkringen in Lugano (Zwitserland) mee op dat ze in opdracht van een Amerikaanse stichting over de mandaten beschikte voor de verkoop van schilderijen van Paul Cézanne.

Paul Cézanne is een Franse kunstschilder die behoort tot de postimpressionisten. Dat is een stroming die de brug vormt tussen het impressionisme van Monet en het kubisme van Picasso. Volgens Wikipedia werd in 2011 een schilderij van Cézanne verkocht voor 235 miljoen euro, het derde duurste schilderij ooit.

Het verhaal van de Belgische vrouw deed de ronde en ze kwam in contact met een kunsthandelaar uit Parijs. Met vervalste documenten liet ze hem geloven dat hij het schilderij ‘La montagne Sainte-Victorie vue des Lauves’ kon kopen voor 85 miljoen euro. Hij moest haar een voorschot van 85.000 euro betalen. Dat deed de man uit Parijs ook.

93 miljoen euro

Vervolgens probeerde de Belgische oplichtster hem nog een tweede schilderij aan te smeren, deze keer voor 93 miljoen euro. Het ging om ‘La Citerne dans le Parc du Château noir’. De kunsthandelaar moet echter onraad geroken hebben, want hij diende een klacht in.

De zaak kwam gisteren voor op de rechtbank in het Zwitserse Lugano. De vrouw uit ons land werd veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel wegens fraude en oplichting. Ze kreeg een boete van 5.000 euro. De 85.000 euro die ze kreeg, moet ze terugbetalen aan het slachtoffer van de zwendel.