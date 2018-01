Belgische verdachte van grote belastingfraude met alcohol uitgeleverd aan Italië TT

18u04

Bron: Belga 4 AFP Archiefbeeld. Een 37-jarige Belg, vermoedelijk het brein achter een internationale criminele organisatie die grootscheepse belastingfraude met handel in alcohol pleegde, is vrijdag aan Italië uitgeleverd, zo heeft de Italiaanse politie meegedeeld.

Sébastien de Meersman, tegen we een Europees arrestatiebevel liep, werd vandaag in Rome op de luchthaven Fiumicino aan de Italiaanse autoriteiten overgedragen voor een fiscale oplichting die op ongeveer 70 miljoen euro wordt geschat, zo staat in de mededeling van de Italiaanse politie.

Zijn criminele organisatie werd opgerold in de loop van een onderzoek dat de naam "Criminal drinks" meekreeg, en dat door het parket van Agrigento geleid werd in samenwerking met de Belgische politie, de financiële politie van Agrigento en de douane van het havenstadje Porto Empedocle.

Volgens de Italiaanse pers deed de internationale organisatie alsof ze bier en alcohol verkocht, terwijl de drank in werkelijkheid niet in de handel werd gebracht. De oplichting maakte onder meer gebruik van de btw-verschillen in de Europese Unie.

In de zomer van 2016 werd een veertigtal mensen doorheen Europa vervolgd, van wie er zestien in Italië werden opgepakt, terwijl de Belg door de mazen van het net glipte.