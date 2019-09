Belgische trucker krijgt zes maanden cel voor dodelijk ongeval in Nederland

09 september 2019

De rechtbank in het Nederlandse Roermond heeft een Belgische vrachtwagenchauffeur veroordeeld tot een celstraf van zes maanden vanwege een dodelijk ongeval. De 34-jarige man veroorzaakte in juni vorig jaar een ongeval bij Haelen, in de Nederlandse provincie Limburg, waardoor een 42-jarige man overleed. De chauffeur mag ook twee jaar niet rijden.