Belgische trucker blokkeert snelweg om aangereden vrouw te beschermen: "Wat moet je anders doen?" Thijmen Alleman

16u08

Bron: AD.nl 0 Bart Meesters Meesen zorgde ervoor dat de hulpdiensten hun werk konden doen. Een 33-jarige vrouw is zaterdag zwaargewond geraakt op de A2 ter hoogte van de Nederlandse gemeente Zaltbommel toen ze de weg wilde oversteken. De vrouw is inmiddels buiten levensgevaar. De Belgische vrachtwagenchauffeur Christiaan Meesen kwam kort na het ongeluk aanrijden en zette met zijn voertuig twee rijstroken af om het slachtoffer en later de hulpverleners te beschermen. "Wat moet je anders doen in zo'n geval?"

"Het ongeluk was net gebeurd toen ik kwam aanrijden. Ik zag het verkeer uitwijken naar links. In mijn spiegel zag ik hoe een auto mij rechts wilde inhalen, via de pechstrook. Ik dacht: 'Wat gaat die nu doen?' Toen heb ik mijn vrachtwagen ervoor geparkeerd en mijn pinkers aangezet." Daarmee zorgde Meesen ervoor dat het slachtoffer in de luwte behandeld kon worden. Na iets meer dan een uur kon hij zijn weg verderzetten.



"Het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk", vertelde de Belg na zijn actie aan de agenten. "Voor hetzelfde geld had ik haar aangereden met mijn vrachtwagen. Dan komt er ineens 20 ton over je heen. Ik denk niet dat ze het dan nog zou hebben kunnen navertellen." Meeusen zegt van de politie te horen te hebben gekregen dat het slachtoffer buiten levensgevaar is. De politie van Zaltbommel bevestigt dat.

Toeteren

Enkele automobilisten konden geen begrip opbrengen voor het afzetten van de twee rijstroken en reden al toeterend langs het ongeluk. "Dat vind ik respectloos. Het lijkt wel of mensen geen gevoel meer hebben bij de medemens. Die mensen moeten zich voorstellen dat zij daar zelf liggen en iemand zet de weg voor ze af. Dan ben je blij dat je geholpen wordt."

Tegelijkertijd trekt Meesen zich weinig aan van de mensen die claxonneerden. "Die mensen helpen was mijn eerste gedachte. Dat getoeter laat me koud."

