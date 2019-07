Belgische truckchauffeur (34) omgekomen bij ongeval op Nederlandse snelweg, andere Belg gewond Tom van der Meer ADN

30 juli 2019

14u58

Bij een ongeluk gisteren tussen vrachtwagens op de Nederlandse snelweg A67 richting Eindhoven is een Vlaming om het leven gekomen. De omgekomen truckchauffeur is een 34-jarige man uit Rijkevorsel, laat de Nederlandse politie vandaag weten. Een 48-jarige man uit Maasmechelen en een 57-jarige Nederlander uit Breda raakten gewond. De Nederlander moest niet naar het ziekenhuis, de Maasmechelaar wel. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met hem gaat.

Onderzoek moet nog uitwijzen wat precies de oorzaak is geweest van het dodelijke ongeval, waarbij drie vrachtwagens waren betrokken.

De brandweer kan wel al zeggen dat er sprake was van een kop-staart-botsing. Er ontstond een file, waar de eerste twee vrachtwagens voor remden. De derde - waar uiteindelijk het dodelijke slachtoffer in viel - was te laat en botste hard op zijn voorganger.



De weg was gisteren urenlang afgesloten, onder meer omdat er gevaarlijke stoffen werden vervoerd in de achterste vrachtwagen. Het ging om een bijtende basische stof, die vrijkwam toen vaten scheurden door het ongeluk. Ook belandde er een deel op de weg, dat Rijkswaterstaat heeft moeten opruimen. Rond 21.00 uur was de weg weer volledig vrij.