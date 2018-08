Belgische topman Russische staalgroep in mysterieuze omstandigheden overleden in Moskou mvdb - rr

29 augustus 2018

18u31

Bron: MK.RU - Belga 3 De Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman, vicepresident R&D bij het Russische staalbedrijf NLMK, is in mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen in Moskou. De man werd deze middag dood aangetroffen beneden zijn appartement, aldus verschillende buitenlandse media.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het overlijden van de zakenman bevestigd aan de VRT, maar kan verder niet meer informatie kwijt over de omstandigheden.

De politie van Moskou verklaarde aan het Russische persagentschap TASS dat het lichaam van De Cooman "de karakteristieken van een val op grote hoogte" vertoont. De precieze omstandigheden blijven onduidelijk. De politie van Moskou is een onderzoek gestart, aldus TASS.

Volgens andere Russiche media viel De Cooman uit een raam van zijn appartement op de negende verdieping. Zijn flat is gelegen in een statig appartementsgebouw nabij het Rode Plein.



De Belg werd vorig jaar benoemd als vicevoorzitter onderzoek en ontwikkeling bij NLMK (Novolipetsk Steel ). Deze vierde grootste staalgroep van Rusland is in handen van de oligarch Vladimir Lisin en heeft ook in ons land vestigingen.

In diverse Russische tweets wordt de dood van Bruno de Cooman in verband gebracht met de felle protesten van zijn bedrijf NLMK tegen drastische belastingheffingen in de metaalsector. Die hem kennen sluiten zelfmoord uit. https://t.co/6olx80N500 aleid steenman(@ aleidsteenman) link