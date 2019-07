Belgische toeristen gaan dolfijnen spotten in Spanje en vinden voor miljoenen euro’s aan drugs KVDS

22 juli 2019

17u04

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Twee Belgische gezinnen die met vakantie zijn aan de Spaanse Costa del Sol, hebben vanmorgen het avontuur van hun leven beleefd toen ze met een bootje dolfijnen gingen spotten voor de kust van Estepona. In plaats van de dieren vonden ze 3 grote pakketten met drugs, die op het water ronddobberden. “Ze waren zeker 50 of 60 kilogram zwaar”, getuigt een van hen. “De politie zei dat het om cocaïne ging. Ik heb het even opgezocht: dan moet elk van die pakketten een straatwaarde gehad hebben van zeker 3 miljoen euro.”

De twee gezinnen uit Kampenhout (Vlaams-Brabant) arriveerden vier dagen geleden in Spanje. Een van hen heeft een appartement in Estepona en ze spenderen er samen hun vakantie. Vanmorgen besloten de koppels met hun twee kinderen van 2,5 en 4 jaar dolfijnen te gaan spotten voor de kust. Ze huurden een privéboot met een schipper en gingen het water op. Het duurde niet lang eer ze plots iets vreemds zagen dobberen.

Rode vraagtekens

“Het bleek een groot pakket te zijn”, vertelt Wes - die zijn naam uit veiligheidsoverwegingen liever niet voluit geschreven ziet worden - aan onze redactie. “Even later zagen we nog een tweede pakket drijven. Op het ene stonden letters, cijfers en ‘2019’, op het andere rode vraagtekens. De schipper leek bang te zijn en stelde voor om de politie te verwittigen. Dat deden we en de hulpdiensten stuurden meteen een helikopter de lucht in om de pakketten te lokaliseren.”





Intussen voer de boot verder en toen ze nog een derde pak zagen dobberen, besloten de twee gezinnen om dat toch aan boord te hijsen. “Ik probeerde opnieuw de politie te verwittigen, maar die kon ons door de wind op zee en de slechte verbinding amper verstaan”, klinkt het. “Het pakket woog zeker 50 of 60 kilogram. We hebben er met twee man echt moeten aan sleuren om het aan boord te krijgen.” (lees hieronder verder)

Terug aan wal kwam de politie meteen ter plaatse. Agenten namen het pakket mee en vertelden de Belgen dat het om cocaïne ging. “Die komt volgens de politie met grote schepen mee vanuit Marokko”, aldus Wes. “Als die boten tegengehouden worden voor controle, worden de drugs overboord gegooid en opgevist door kleinere boten. Vermoedelijk hebben ze een paar van die pakketten gemist. We waren eigenlijk wel bang dat we in de gaten gehouden werden, maar we zijn gelukkig niemand tegengekomen op zee.”

Handdoek

Toen het pakket aan boord was, legden de toeristen er een handdoek over zodat ze de aandacht niet zouden trekken. “Onze schipper was erg bang en wij ook”, klinkt het. “De zestiger vertelde dat hij zoiets nog nooit meegemaakt had in zijn carrière op zee.”

Of ze uiteindelijk nog dolfijnen gezien hebben? “Nee”, klinkt het. “In plaats van dolfijnen spotten, werd het een tochtje drugs spotten. Maar we hebben geen andere pakketten meer gevonden. Het was heel spannend. Voor ons toch, voor de kindjes wat minder.” (lees hieronder verder)

De gezinnen blijven nog tot volgende week dinsdag in Spanje, maar ze zijn niet zeker of ze nog een nieuwe dolfijnexcursie met een privéboot zullen maken. “Het kost wel wat geld”, klinkt het nog.

Ter info: volgens De Druglijn kost cocaïne gemiddeld 50 tot 55 euro per gram, maar kan de prijs erg schommelen. Factoren zoals vraag en aanbod en de zuiverheid van de drugs spelen onder meer een rol.

Waarde

De waarde van de drie pakketten die de Belgen vonden, kan in dat geval oplopen tot 3,3 miljoen euro elk. Dat is in totaal een kleine 10 miljoen euro.