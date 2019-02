Belgische toeriste vlucht na amper 1 dag vakantie weg uit India: “Totaal geschokt door wat me overkwam” Hans Renier

21 februari 2019

07u41

Bron: Eigen berichtgeving 30 Een Belgische toeriste die India wilde bezoeken, zat amper één dag na haar aankomst in New Dehli al weer terug op een vliegtuig naar ons land. Zò geschokt was ze, door wat haar was overkomen op haar eerste vakantiedag.

“De vrouw werd door verschillende mannen lastiggevallen op weg van de luchthaven naar haar hotel”, bevestigt Buitenlandse Zaken, dat de zaak opvolgt. Het slachtoffer uitte haar ongenoegen na haar terugkeer in een brief aan de Belgische ambassade.

“Op 6 december omstreeks 16u landde ik in New Delhi”, schreef de vrouw. “Meteen kocht ik een SIM-kaart. Daarna trok ik naar New Dehli station. Van daaruit ging het met een riksja naar het hotel dat ik had geboekt.” Dat lag amper enkele honderden meters verderop.

De chauffeur stopte echter bij twee mannen. Die legitimeerden zichzelf als waren het politieagenten. “Ze vertelden dat de straat van mijn hotel was afgesloten door protestacties. Zonder toestemming van de ‘toeristenpolitie’ kon ik niet verder.” Daarop zou de bestuurder van de riksja met haar naar een politiebureau rijden.

“Daar aangekomen, zaten er zes mannen in uniform. Ze toonden mij videobeelden van de protesten en zeiden dat het live-beelden waren. Dat het er niet veilig was. Een van de ‘agenten’ informeerde naar de ring rond mijn vinger en vroeg of die van echt goud was. Hij raadde me aan hem uit te doen. Ze boden me aan om naar mijn hotel te bellen. Even later vertelden ze mij dat mijn boeking geannuleerd was.”

Totaal overdonderd

De Belgische vrouw was totaal overdonderd door de situatie. En dat voelden haar belagers. “Ik was moe”, zegt het slachtoffer. “Ze hielden mij intussen al vijf uur aan het lijntje.” Uiteindelijk brachten ze haar naar een reisagent, die een nieuw hotel zou regelen. “Ik weigerde enkele voorstellen, omdat ze veel te duur waren. Uiteindelijk ging ik in op een voorstel dat bij mijn budget paste. Ik betaalde 40 dollar in cash.”

Opgesloten in kamer

Met een taxi ging het naar dat hotel. “Daar spraken ze eerst met de receptioniste. Daarna leidden ze me naar een kamer op de derde verdieping. Er waren geen ramen en ze vertelden me dat er geen internetverbinding was. Ik heb mezelf toen opgesloten en deed voor niemand de deur nog open. Verschillende keren kwam er iemand op de deur kloppen.”

Tegen die tijd bleek haar SIM-kaart geactiveerd, en belde de Belgische een kennis op. “Zij belde het hotel dat ik eerst geboekt had. Toen bleek dat mijn kamer helemaal niet geannuleerd was. Ik was opgelicht en urenlang lastiggevallen door een groep mannen. Ik was gedegouteerd.”

Het hotel waar de vrouw oorspronkelijk had geboekt stuurde iemand om de Belgische toeriste op te halen. “Ik nam de volgende ochtend het eerste vliegtuig terug naar België”, zegt ze. “Ik was totaal geschokt door wat me overkomen was.”

De Belgische ambassade bracht de Indiase autoriteiten op de hoogte van de brief. Daarop startte de politie in New Dehli een onderzoek. Drie mannen werden onlangs opgepakt en ondervraagd. “De 30-jarige reisagent en twee van zijn kompanen zijn opgepakt”, zegt een woordvoerder van de politie in New Dehli. De mannen met wie de Belgische te maken kreeg, zaten allemaal mee in het complot.

De Indiase overheid tilt blijkbaar zwaar aan het incident. “Dit brengt ons land in diskrediet en ontmoedigt toeristen om India te bezoeken”, klinkt het.

Bij Buitenlandse Zaken is te horen dat zo'n incidenten wel vaker gebeuren. “We waarschuwen er in ons reisadvies voor dat er regelmatig gevallen van intimidatie en seksuele aanranding zijn. Het is aangeraden om niet alleen de straat op te gaan, en om te vermijden ‘s avonds alleen te zijn met taxichauffeurs, hotelbedienden, gidsen of iemand anders die je toevallig hebt ontmoet.”

Uit respect voor het slachtoffer wordt geen verdere informatie gegeven over haar identiteit.