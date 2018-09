Belgische toeriste vermoord in Canada SPS

05 september 2018

11u54

Bron: Belga 4 In het Canadese Boston Bar, ten noordoosten van Vancouver (British Colombia), is op 22 augustus het lichaam ontdekt van een 28-jarige Belgische vrouw. Dat melden meerdere Franstalige kranten en het nieuws wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken. De vrouw kwam uit de buurt van Doornik.

De Canadese politie vond op 22 augustus het lichaam van een jonge blanke vrouw in Boston Bar. Omdat ze geen papieren bij had, kon ze niet meteen geïdentificeerd worden. Vorige week raakte bekend dat het om de 28-jarige Amélie Sakkalis uit Doornik ging. Ze was al een tijdje als vermist opgegeven door haar familie.

Volgens L'Avenir verbleef de vrouw sinds november in Canada en zou ze binnenkort naar België terugkeren. Haar overlijden werd meteen als verdacht beschouwd door de lokale speurders. Een man werd opgepakt, maar hij is nadien opnieuw vrijgelaten. Nabij de plaats van het misdrijf is een witte Chevrolet Astro uit 1994 in beslag genomen. Het voertuig zou gelinkt zijn aan de doodslag, weet l'Avenir.

Buitenlandse Zaken volgt het dossier op en biedt ter plaatse consulaire bijstand aan de nabestaanden van het slachtoffer.