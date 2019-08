Belgische toeriste ontvoerd en aangerand op Sicilië: vrouw slaagt er zelf in te ontsnappen KVDS

09 augustus 2019

14u53

Bron: ViviEnna, Sant’Anna Today 0 Een Belgische toeriste is op het Italiaanse eiland Sicilië ontvoerd en aangerand door een man die haar een lift had aangeboden. Ze slaagde er echter zelf in om te ontsnappen en de politie te verwittigen. Dat melden Italiaanse media.

De feiten zouden zondag gebeurd zijn. De Belgische vrouw was te voet onderweg naar Villa Romana del Casale - een Romeinse villa uit 300 na Christus, vlakbij de plaats Piazza Aermerina – toen ze plots aangesproken werd door een man op een bromfiets. Hij bood haar een lift aan en de vrouw besloot daarop in te gaan. Maar in plaats van naar de historische site, reed hij elders heen.

Verlaten huis

Hij nam een alternatieve weg, tot ze bij een verlaten huis kwamen. Daar probeerde hij de vrouw te omhelzen. Ze slaagde er echter in om zich los te wringen. De man eiste dat ze zich verontschuldigde en greep haar arm vast. Toen hij weer aanbood om haar naar Villa Romana del Casale te brengen, rukte de vrouw zich opnieuw los uit zijn greep en zette ze het op een lopen.





Ze slaagde erin om het noodnummer te bellen en vertelde de hulpdiensten dat ze op een onbekende plek op het platteland was en dat ze was aangevallen. De politie van Piazza Aermerina gaf haar via de telefoon aanwijzingen om bij een woning te geraken, zodat ze zich in veiligheid kon brengen. Van daaruit werd ze dan naar het politiekantoor gebracht. (lees hieronder verder)

De vrouw gaf een beschrijving van haar aanvaller en daarmee ging de politie meteen aan de slag. Al snel slaagden de speurders erin om een man op te pakken die aan de beschrijving voldeed. Hij werd op het commissariaat formeel herkend door de Belgische vrouw. Daarop werd de man – G.M. (40) – in de cel opgesloten op beschuldiging van aanranding.