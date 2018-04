Belgische toeriste (35) sterft in Martinique HA

13 april 2018

13u51

Bron: France Info 0 Een Belgische vrouw van 35 jaar is dinsdag dood aangetroffen door haar echtgenoot op het Carabische eiland Martinique. Dat meldt Sudpresse op basis van informatie van Franceinfo. Het nieuws wordt bevestigd door de FOD Buitenlandse Zaken.

Gezien haar jonge leeftijd zal een autopsie uitgevoerd worden om de doodsoorzaak te achterhalen.

De vrouw was sinds 1 april met haar man en hun kind op vakantie in Martinique. Ze verbleven in een hotel in Le Diamant, in het zuiden van het eiland, aldus France Info. Volgens de echtgenoot had de vrouw al een paar dagen last van hoofdpijn en maagpijn, maar wees niets erop dat dat lijden fataal zou eindigen.

Het gerecht in Fort-de-France heeft een onderzoek geopend; het is nu wachten op de resultaten van de lijkschouwing. Buitenlandse Zaken bevestigt aan Belga dat een landgenoot is gestorven in het Franse overzeese departement. Het zou gaan om een Franstalige Belgische vrouw. Buitenlandse Zaken heeft geen info gegeven over de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden van haar dood.