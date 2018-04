Belgische toeriste (35) die stierf in Martinique is Brusselse politica HA KV

13 april 2018

13u51

Bron: France Info, RTBF 0 De Belgische vrouw van 35 jaar die dinsdag dood werd aangetroffen door haar echtgenoot op het Carabische eiland Martinique was Emilie Eloy, een politica bij de PS van Sint-Pieters-Woluwe, dat deelt een woordvoerder van de Parti Socialiste mee. Gezien haar jonge leeftijd zal een autopsie uitgevoerd worden om de doodsoorzaak te achterhalen.

Emilie Eloy was sinds 1 april met haar man en hun kind op vakantie in Martinique. Ze verbleven in een hotel in Le Diamant, in het zuiden van het eiland, aldus France Info. Volgens de echtgenoot had de vrouw al een paar dagen last van hoofdpijn en maagpijn, maar wees niets erop dat dat lijden fataal zou eindigen.

Het gerecht in Fort-de-France heeft een onderzoek geopend; het is nu wachten op de resultaten van de lijkschouwing.

Eloy werkte voor Citydev, de organisatie die instaat voor stadsontwikkeling van Regio Brussel-Hoofstad en werkte voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, zo zegt een woordvoerder van de Brusselse PS. De partij heeft haar medeleven betuigd via Facebook.