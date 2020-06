Belgische toeriste (25) overleden in Frankrijk na zwempartij in zee HR

29 juni 2020

07u30

Bron: Ouest France, France Bleu 68 Een Belgische toeriste (25) is in Frankrijk om het leven gekomen na een zwempartij in zee. Ze raakte samen met vijf andere zwemmers in moeilijkheden. Nadat ze waren afgedreven, slaagde het groepje er toch nog in op eigen kracht het strand te bereiken. Daar probeerden getuigen de 25-jarige te redden, maar de vrouw overleed ter plaatse.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het drama gebeurde in La Tremblade, een kustgemeente langs de Atlantische Oceaan, tussen Nantes en Bordeaux. De jonge Belgische vrouw ging er donderdag samen met vijf anderen zwemmen. Omstreeks 17.15 uur belde iemand de hulpdiensten omdat het groepje in problemen raakte. Wellicht werden ze dieper in zee gesleurd door de stroming. Er zou ook een stevige wind gestaan hebben. De hulpdiensten besloten een reddingshelikopter en medisch team ter plaatse te sturen.

Het groepje van zes zwemmers slaagde er uiteindelijk in rond 18 uur zelf het strand te bereiken, nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Getuigen dienden de jonge Belgische toeriste op het strand de eerste zorgen toe. Daarbij kregen ze via telefoon hulp van artsen. Maar de vrouw overleed ter plaatse aan een hartstilstand. De hulpdiensten konden rond 18.30 uur enkel nog haar dood vaststellen.

De vijf andere zwemmers, van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, werden afgevoerd naar het ziekenhuis van Royan.

Ouder koppel in zee gesleurd

Op dezelfde dag was langs de kust van de Atlantische Oceaan ook al een koppel zeventigers om het leven gekomen. Zij waren langs de kustlijn aan het wandelen in Ondres, nabij Biarritz, toen ze plots door een grote golf in zee gesleurd werden. De reddingsdiensten konden hen uit het water halen, maar ze slaagden er niet meer in hen te reanimeren.

De Franse overheid roept op tot waakzaamheid en waarschuwt voor de gevaren van de Atlantische Oceaan. “Ga nooit alleen zwemmen, wees voorzichtig en let op voor gevaarlijke stromingen”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Belgisch kindje (5) verdronken tijdens eerste vakantiedag op camping in Frankrijk