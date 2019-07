Belgische toeriste (22) verkracht op strand in Barcelona KVDS

05 juli 2019

18u05 0 De politie van Barcelona heeft 2 mannen opgepakt die verdacht worden van het verkrachten van een Belgische toeriste (22) op een strand van de stad. Dat meldt de lokale nieuwssite El Caso

De jonge vrouw was gisteravond samen met enkele vriendinnen op stap. In de bekende nachtclub Opium liepen ze twee Zwitsers tegen het lijf. Volgens de vrouwen raakten ze aan de praat en probeerden de mannen even later een van hen aan te randen in het toilet van de zaak.

Ontsnappen

Het slachtoffer zou erin geslaagd zijn om te ontsnappen en ze vluchtte weg uit de club. De mannen volgden haar en namen haar mee naar het strand. Op Somorrostro Beach in de wijk Barceloneta zouden ze haar samen verkracht hebben. Daarna lieten ze haar achter. De feiten zouden volgens de lokale krant Metropolis Abierta gebeurd zijn rond 4.30 uur vanmorgen.





De vriendinnen van het slachtoffer vertelden dat ze haar even later vonden, helemaal in shock. Ze hielden daarop een passerende patrouille aan van de politie van Barcelona en deden het verhaal. De jonge vrouw werd daarop naar een ziekenhuis gebracht dat gespecialiseerd is in het behandelen van slachtoffers van seksueel geweld: Hospital Clínic. (lees hieronder verder)

Intussen ging de politie samen met enkele vriendinnen van het slachtoffer op zoek naar de daders. Op het strand was niemand meer te bespeuren en daarop keerden ze terug naar de nachtclub. Een van de mensen van het veiligheidspersoneel ging de zaak weer binnen met twee van de vrouwen en samen slaagden ze erin de agressors te identificeren. Ze bleken gewoon teruggekeerd te zijn naar de club.

Oppakken

De politie kon de mannen – die rond de 30 zouden zijn – oppakken. Ze worden beschuldigd van seksuele aanranding. Het zou om Zwitserse toeristen gaan. Ze zijn intussen overgeleverd aan de Catalaanse politie Mossos d’Esquadra, die de zaak verder opvolgt.