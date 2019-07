Belgische toeriste (22) kritiek nadat ze met scooter etalage winkel binnenrijdt in Frankrijk KVDS

10 juli 2019

22u15 13 Een Belgische vrouw (22) is zwaargewond geraakt bij een vreselijk ongeval in het zuidoosten van Frankrijk. Ze wilde samen met haar vriend (21) een ritje maken met een gehuurde scooter en verloor bij het vertrek de controle over haar stuur. Ze reed een drukke weg over en knalde voor de ogen van de jongeman in de etalage van een winkel. Daarbij werd haar halsslagader geraakt.

Het ongeval gebeurde gisterenmorgen iets na 8 uur in het centrum van Annecy, een stad ten oosten van Lyon. Volgens de regionale krant Le Dauphiné Libéré was het koppel net aangekomen in de regio voor een vakantie van een week, toen het drama plaatsvond.

Meer

De Belgen wilden graag een tocht maken rond het meer van Annecy – een toeristische trekpleister in het gebied – en besloten twee scooters te huren in de stad. Papieren werden in orde gebracht, ze kregen helmen en handschoenen en konden al snel vertrekken. De jonge vrouw verloor echter meteen de controle over haar stuur. Ze slingerde de weg over en reed de etalage van een winkel binnen aan de overkant van de straat. De klap was enorm.





Ze liep een grote snee op in haar halsslagader en bloedde hevig. Twee verpleegsters die toevallig in de buurt waren, gaven haar de eerste hulp en oefenden druk uit op de wonde om te voorkomen dat ze te veel bloed zou verliezen. Dat deden ze tot de hulpdiensten arriveerden.

De mug gaf de zwaargewonde vrouw de eerste zorgen en bracht haar vervolgens naar het ziekenhuis van Annecy. Daar vecht ze voor haar leven. De hulpdiensten ontfermden zich ook over haar vriend, die alles zag gebeuren en in shock was.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.