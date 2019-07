Belgische toeriste (22) die met scooter etalage binnenreed in Frankrijk overleden KVDS

12 juli 2019

09u57 0 De Belgische toeriste (22) die dinsdag zwaargewond raakte bij een ongeval met een scooter in het zuidoosten van Frankrijk, is overleden. Dat meldt de Franse krant Le Messager

De jonge vrouw was met haar vriend (21) in de regio op vakantie. Ze wilden een tocht maken rond het meer van Annecy – ten oosten van Lyon – en huurden een scooter. Bij het vertrek verloor de Belgische echter de controle over haar stuur en reed ze voor de ogen van haar vriend de vitrine van een winkel binnen in het centrum van Annecy. Daarbij liep ze een wonde op aan de halsslagader.

Verpleegsters

De vrouw bloedde hevig en werd geholpen door twee verpleegsters die in de buurt waren. Zij oefenden druk uit op de wonde om te voorkomen dat ze te veel bloed zou verliezen. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar daar stierf ze woensdagavond.





Volgens de politie waren haar kansen om het te overleven net na het incident “zwak, omdat ze heel veel bloed verloren was door een ernstige wonde aan de halsslagader”.





Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.