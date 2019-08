Belgische toerist redt kleuter die op bodem van zwembad lag in Toscane HR

28 augustus 2019

Buitenland Een Belgische toerist heeft het leven gered van een kleuter die ongeveer 3 minuten op de bodem van een zwembad lag in Italië. Dat schrijft de lokale krant La Nazione uit Firenze. De Belg merkte de kleuter op toen hij in het zwembad dook. De jongen werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Firenze gebracht. Hij is er erg aan toe.

Het drama gebeurde maandag iets voor 17 uur op een droomlocatie in Toscane, in een vakantiepark op een heuvel nabij Saline Di Volterra. Volgens La Nazione dook de Belg er in het resort ‘Tuscany Forever’ in een zwembad met een diepte van 1,60 meter. Toen hij zijn ogen opende, zag hij de jongen van 3,5 jaar op de bodem liggen. De Duitse kleuter was er samen met zijn vader (37), moeder (36) en oudere zus op vakantie.

De Belg tilde de jongen met zijn voet naar de oppervlakte en sloeg alarm. Een dokter en een tandarts die in hetzelfde resort op vakantie waren, dienden de eerste zorgen toe. De hulpdiensten kwamen met een ziekenwagen ter plaatse en schakelden een helikopter in om het slachtoffer naar het ziekenhuis in Firenze te brengen.

Hersenschade

Zijn toestand is intussen stabiel, maar de kleuter ligt nog steeds op intensieve zorgen. Zijn ouders moeten een week wachten om te weten of het water neurologische schade aanrichtte. Ze wijken niet van zijn zijde.

Toen de kleuter in het water terechtkwam, was de moeder mogelijk aan het rusten. Het appartement waar zijn ouders logeerden, lag op amper enkele meters van het zwembad. Mogelijk is de jongen uitgegleden, of sprong hij zelf in het water. Een team van de Italiaanse carabinieri onderzoekt het ongeval en hield een reconstructie.

Een woordvoerder van het resort Tuscany Forever bevestigt het ongeval, maar wil er verder niets over kwijt. “We willen de privacy van onze gasten niet schenden”, klinkt het.

