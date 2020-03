Belgische toerist overleden op Dominicaanse Republiek: overheid test op coronavirus HR

10 maart 2020

06u45

Bron: El Caribe, El Nuevo Diaro 14 Buitenland De overheid op de Dominicaanse Republiek onderzoekt of de dood van een Belgische toerist op maandag veroorzaakt is door het coronavirus.

Verschillende lokale media melden dat een Belg gisteren is overleden tijdens zijn overplaatsing van een ziekenhuis in de stad Higüey naar het Militair Hospitaal Ramón de Lara in de hoofdstad Santo Domingo, waar ruimte is voorzien om besmette coronapatiënten in afzondering te houden.



De overleden Belg zou aan diabetes lijden en aldus behoren tot een risicogroep. De patiënt zou ook symptomen hebben vertoond die doen vermoeden dat hij of zij besmet is.



De resultaten van de test zijn nog niet bekend. Als de test positief blijkt, zou de Belg volgens El Caribe het eerste dodelijke slachtoffer zijn door Covid-19 in de Dominicaanse Republiek.

