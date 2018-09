Belgische toerist in zwaar verwoeste stad Palu ongedeerd, in totaal 16 landgenoten op Sulawesi (maar normaal gezien ver van Palu) ADN

30 september 2018

21u33

Bron: Belga 0 Een Belg die op vakantie was in de zwaar getroffen stad Palu, is ongedeerd gebleven na de aardbeving en de tsunami. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan Belga.

De crisiscel van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Jakarta volgen de natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi op de voet op. Volgens de informatie van Buitenlandse Zaken zouden in totaal zestien Belgen op Sulawesi verblijven. De diplomatieke diensten proberen met al deze mensen contact te maken, maar zij bevinden zich normaal gezien ver van Palu.

Bij de ramp wordt de vrees voor duizenden slachtoffers intussen steeds groter. Intussen is sprake van minstens 1.203 doden, officieel is daar nog geen bevestiging voor. De nationale rampenbestrijdingsdienst had het tot dusver over minstens 832 dodelijke slachtoffers. De regering uitte eerder echter al de vrees dat het aantal doden in de duizenden zal lopen.



Alleen al in Palu, de grootste stad aan de westkust en de op drie na grootste van Indonesië, vielen minstens 821 doden en meer dan 500 zwaargewonden. Tientallen mensen worden nog vermist. Daaronder verschillende buitenlanders, ook drie Fransen. De enige Belgische toerist in Palu is in orde en wacht op een vliegtuig om naar hoofdstad Jakarta terug te keren.

Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, de geologisch meest actieve zone van de Aarde. Bij een tsunami op kerstmis in 2004 kwamen meer dan 160.000 mensen om, zoveel als in geen enkel ander land in de regio.