Belgische toerist dood aangetroffen in zijn auto in Frankrijk HR

13 augustus 2020

06u57 0 In het Jura-gebergte in Frankrijk hebben de hulpdiensten een Belgische man toerist aangetroffen. Ze waren volgens lokale media opgeroepen nadat een zestiger bewusteloos in zijn auto zat. De hulpdiensten konden enkel vaststellen dat de man overleden was.

Het was dinsdagnamiddag rond 16 uur dat iemand naar de hulpdiensten belde om te melden dat een man bewusteloos in zijn wagen zat in Mesnay. Dat is een gemeente in het Jura-gebergte, tussen Besançon en Lons-Le-Saunier, op enkele tientallen kilometers van de Zwitserse grens en het meer van Genève.

Volgens de hulpdiensten zijn er geen aanwijzingen dat een derde partij betrokken zou zijn bij het overlijden. Het was dinsdag in Frankrijk heel warm. In de streek van het Jura-gebergte gold code oranje voor hitte.

Het lichaam van de overleden zestiger werd voor een autopsie overgebracht naar Besançon. Die zal de exacte doodsoorzaak moeten uitwijzen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.